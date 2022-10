Detherous: Drugi album "Unrelenting Malevolence" gotowy

Druga płyta death / thrashmetalowców z Calgary powstała w studiu Black Page. Miksem i masteringiem zajął się Devin Schum. Okładka jest dziełem amerykańskiego artysty Karla Dahmera (Dahmer Art).

Na nowym longplayu Kanadyjczyków znajdziemy także przeróbkę "Skull Fracturing Nightmare" nowojorskiego Demolition Hammer. W utworze tym wystąpił gościnnie Chris Monroy, grający na gitarze wokalista deathmetalowej grupy Skeletal Remains z Kalifornii.



Następca albumu "Hacked To Death" (2019 r.) trafi do sprzedaży 11 listopada nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Płytę "Unrelenting Malevolence" Detherous promuje utwór "Gruesome Tools Of Torture", który możecie sprawdzić poniżej:

Wideo DETHEROUS - Gruesome Tools of Torture | Redefining Darkness Records | Canadian Death Metal

Detherous - program albumu "Unrelenting Malevolence" (tracklista):

1. "Interminable Mutilation"

2. "Suspended In Agony"

3. "Gruesome Tools Of Torture"

4. "Encased In Gore"

5. "Wretched Formations Of Flesh"

6. "Reek Of The Decayed"

7. "Erosion Of Reality"

8. "Tormented By The Dead"

9. "Cataclysmic Devastation"

10. "Skull Fracturing Nightmare".