Destruction: Nowy album "Born To Perish"

Weterani teutońskiego thrashu z Destruction ujawnili pierwsze szczegóły premiery nowego longplaya.

Destruction w nowym składzie /Oficjalna strona zespołu

"Born To Perish", 17. studyjny album Destruction, zarejestrowano w szwajcarskim studiu Little Creek, gdzie za konsoletą zasiadł V.O. Pulver (Pro-Pain, Burning Witches, Nervosa).

Będzie to zarazem pierwsza płyta niemieckiej grupy z udziałem pochodzącego z Kanady perkusisty Randy’ego Blacka (eks-Annihilator i Primal Fear) oraz mającego bośniackie korzenie, szwajcarskiego gitarzysty Damira Eskica.

"To faktycznie płyta o dużym znaczeniu dla naszego zespołu, również ze względu na pozytywną moc tkwiącą w nowym składzie. 'Born To Perish' to album szybki i wściekły, brutalny, a zarazem bardzo chwytliwy" - zaznacza Schmier, grający na basie wokalista Destruction.

Premierę płyty "Born To Perish" wyznaczono na 9 sierpnia pod banderą Nuclear Blast Records.

Z jej krótką zapowiedzią możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DESTRUCTION - Recording The Album 'Born To Perish' (OFFICIAL TRAILER)