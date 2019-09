Despised Icon z nową płytą "Purgatory"

Deathcore'owcy z kanadyjskiego Despised Icon przygotowali szósty album.

Despised Icon przed premierą /Eric Sanchez /

Płytę "Purgatory" nagrano pod okiem Yannicka St-Amanda, byłego gitarzysty Despised Icon, w czym mieli też swój udział gitarzysta zespołu Eric Jarrin i wokalista Alex Erian.

Ścieżki wokalne zarejestrowano pod kierownictwem Antoine'a Lussiera, gitarzysty Ion Dissonance. Za miks i mastering odpowiadał Christian Donaldson z Cryptopsy - ten etap produkcji odbył się w studiu The Grid w Montrealu.

"W końcu mamy dla was nową muzykę! Nigdy dotąd nie poświęciliśmy aż tyle czasu na komponowanie i nagrywanie. Moglibyśmy tu nudzić, że to nasz najcięższy, najszybszy i najbardziej różnorodny album, ale niech przemówi muzyka" - napisali Kanadyjczycy.

Okładkę zaprojektował pochodzący z Izraela, uznany artysta Eliran Kantor.

Nowy album grupy z Montrealu trafi do sprzedaży 15 listopada w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records.



Longplay "Purgatory" promuje już singel do utworu tytułowego. Teledysk do tej kompozycji możecie zobaczyć poniżej:

Clip Despised Icon Purgatory

Oto program albumu "Purgatory":



1. "Dernier Souffle"

2. "Purgatory"

3. "Light Speed"

4. "Slow Burning"

5. "Snake In The Grass"

6. "Vies D'Anges"

7. "Moving On"

8. "Unbreakable"

9. "Apex Predator"

10. "Legacy"

11. "Dead Weight".