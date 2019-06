Desecresy: Nowa płyta "Towards Nebulae"

Deathmetalowy projekt Desecresy z Finlandii wypuści pod koniec lipca szósty album.

Desecresy wypuszczają szósty album /Oficjalna strona zespołu

"Towards Nebulae", nowy longplay helsińskiego Desecresy, będzie mieć swą premierę w barwach hiszpańskiej Xtreem Music. Płyta trafi do sprzedaży 23 lipca w formacie CD.



Wyjaśnijmy, że za Desecresy stoi odpowiadający za całość Tommy Grönqvist (gitara / bas / perkusja / wokal).

Twórczość Desecresy powinna przypaść do gustu przede wszystkim miłośnikom mrocznego, ciężkiego i hipnotyzującego death metalu o doommetalowym sznycie w stylu Bolt Thrower, Incantation czy Asphyx.



Na pierwszy singel wybrano numer "The Gate". Możecie go sprawdzić poniżej:

Oto lista utworów albumu "Towards Nebulae":

1. "The Gate"

2. "Trophies Of Death"

3. "Only Mist Drifts"

4. "Fringes Of Existence"

5. "Endless Swamp"

6. "Sediments Of Blood"

7. "The Dead Language"

8. "The Damned Expedition"

9. "Transfiguration March"

10. "Unbeknownst to Mortals"

11. "Forms In Echos".