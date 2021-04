Desaster: Szczegóły albumu "Chruches Without Saints"

Na początku czerwca Niemcy z Desaster oddadzą w ręce swoich wiernych fanów nową płytę.

Zespół Desaster zarejestrował nowy materiał /Diana Mennicke /materiały prasowe

Dziewiąty album zasłużonej dla metalowego podziemia formacji z Nadrenii-Palatynatu w południowo-zachodnich Niemczech, zarejestrowano w sali prób Desaster, gdzie nad wszystkim (w tym miksem i masteringiem) czuwał Jan "Janosch" Gensheimer.

Okładkę następcy longplaya "The Oath Of An Iron Ritual" (2016 r.) zaprojektował brazylijski artysta Marcos Miller.

"To typowy, oldskulowy, black / death / thrashmetalowy album Desaster, z mnóstwem agresji, ale i potężnych melodii o wspaniałej atmosferze" - powiedział Infernal, gitarzysta i współzałożyciel Desaster.

"Chruches Without Saints" będzie pierwszym albumem podopiecznych Metal Blade Records z udziałem nowego perkusisty Honta, który w 2018 roku zastąpił Tormentora (Asphyx, eks-Sodom).

Nowy materiał Niemców trafi na rynek 4 czerwca (CD w digipacku, szereg wersji winylowych, cyfrowo).

Ze świeżym singlem "Learn To Love The Void" Desaster możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Desaster - Learn To Love The Void (OFFICIAL)

Oto program albumu "Churches Without Saints":



1. "The Grace Of Sin"

2. "Learn To Love The Void"

3. "Failing Trinity"

4. "Exile Is Imminent"

5. "Churches Without Saints"

6. "Hellputa"

7. "Sadistic Salvation"

8. "Armed Architects Of Annihilation"

9. "Primordial Obscurity"

10. "Endless Awakening"

11. "Aus Asche".