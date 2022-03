Denouncement Pyre zapowiada album "Forever Burning". Kiedy premiera?

Nowy longplay kwartetu z Melbourne zarejestrowano we własnym studiu; wyjątkiem były jedynie partie perkusji, które utrwalono w The Black Lodge Studio pod okiem Joela Taylora. Miks pierwszego od sześciu lat albumu Denouncement Pyre wykonano w I-HQ, gdzie za konsoletą zasiadł Jarro Raphael, a mastering w High Voltage Audio, nad czym czuwał James Frazzetto.

Okładkę zaprojektował australijski artysta Mitchell Nolte, którego prace zdobią nagrania m.in. Aborted, Mystifier, Lucifers Child, Baest i Werewolves.



Reklama

Płytę "Forever Burning" wyda pilska Agonia Records, z którą Australijczycy podpisali kontrakt w połowie 2021 roku. Premiera odbędzie się 17 czerwca (winyl, CD, kaseta, cyfrowo).



Denouncement Pyre związani byli wcześniej z amerykańską Hells Headbangers Records, w barwach której opublikowali trzy albumy: "World Cremation" (2010 r.), "Almighty Arcanum" (2013 r.) i "Black Sun Unbound" (2016 r).



Materiał z "Black Sun Unbound" Denouncement Pyre możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Denouncement Pyre - Black Sun Unbound - 2016 - (Full Album)

Na albumie "Forever Burning" znajdziemy osiem utworów. Oto ich lista:



1. "Forever Burning"

2. "The Liberating Fires Of Moloch"

3. "Tongues Stretched For Salvation"

4. "Darkness In The Eyes Of Apophis"

5. "Hung Like Swine"

6. "Burn This World And Start Again"

7. "The Opposer Of Light"

8. "Sunder The Living Temple".