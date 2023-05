Demonized z powrotną EP-ką "Abyss Vanguard"

EP-kę "Abyss Vanguard" nagrano w studiu Ximal, a zmiksowano i poddano masteringowi w Volta Records Studio. Partie gitary prowadzącej zarejestrowano w amerykańskim studiu M.A.N.F. w Tampie na Florydzie. Warto dodać, iż w aktualnym składzie wskrzeszonego w 2021 roku Demonized obok perkusisty Césara Sáncheza, grającego na gitarze wokalisty Antimo Buonanno i basisty Enrique Ruiza odnajdujemy Gene'a Palubickiego, gitarzystę Perdition Temple i byłego członka kultowej formacji Angelcorpse z USA.

"Mali Triumphantes", "Unleashed The Devils Bane", "Lit The Tavernous Cauldrons", "Sempiternity" i "Blizzardry Of Volcanic Sulphur" - to utwory, które znajdziemy na EP-ce "Abyss Vanguard".

Nowy materiał Demonized będzie mieć swą premierę w Europie 30 czerwca nakładem francuskiej Osmose Productions (CD, cyfrowo, limitowana edycja winylowa).



Z premierową kompozycją "Unleashed The Devils Bane" Demonized możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DEMONIZED "Unleash The Devils Bane" (Lyrics video Track)