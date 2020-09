Demonical: Brutalność, melodia i mrok (nowa płyta "World Domination")

Deathmetalowcy ze szwedzkiego Demonical przygotowali szósty album.

Zespół Demonical przygotował nową płytę /Jens Ryden /materiały prasowe

Przypomnijmy, że "World Domination" będzie pierwszą płytą Demonical z udziałem nowego wokalisty Christofera Sätderdala, który dołączył do grupy z Avesty w 2019 roku. Na szóstym longplayu Demonical usłyszymy także powracającego do zespołu perkusistę Ronniego Bergerståla, który udzielał się szeregach podopiecznych Agonia Records w latach 2006-2011.

Reklama

"'World Domination' to ciąg dalszy tej samej ścieżki, po której kroczyliśmy na (poprzednim albumie z 2018 r.) 'Chaos Manifesto'. Innymi słowy jest to zażarcie napędzany odpowiednim przesterem szwedzki death metal, niosący spustoszenie amalgamat brutalności, melodii i mroku. Jeśli zaś chodzi o produkcję, jest to bez wątpienia nasz najbardziej dynamiczny i sugestywny brzmieniowo album, któremu pod tym względem bliżej do produkcji z przełomu lat 80. i 90." - napisali Szwedzi.

Nowy album Demonical nagrano w studiach Glashuset i Sellnoise, gdzie nad wszystkim czuwali Johan Hjelm i Jonas Arnberg. Miksem i masteringiem zajął się producent Karl Daniel Lidén (Bloodbath, Katatonia) w studiu Tri-Lamb. Autorką okładki jest Susan Wicher.

Szósty longplay szwedzkiego kwintetu ujrzy światło dzienne 23 października nakładem pilskiej Agonia Records (CD, kilka wersji winylowych).

"Chaos Manifesto", poprzedni album Demonical, możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo DEMONICAL - Chaos Manifesto (Official Album Stream)

Na płycie "World Domination" usłyszymy osiem utworów. Oto ich tytuły:

1. "My Kingdom Done"

2. "Hellfire Rain"

3. "Aeons Of Death"

4. "The Thin Darkness"

5. "We Stand As One"

6. "Victorious"

7. "Slipping Apart"

8. "Calescent Punishment".