Deathmetalowców z Kuopio zobaczymy 26 listopada na deskach warszawskiej Hydrozagadki.

U boku Demilich zagrają ich młodsi rodacy z helsińskiego Krypts, których muzyka oscyluje wokół death i doom metalu.

Bilety na warszawski koncert Demilich - organizowany przez Behind The Mountain Records - dostępne są w cenie 90 zł (20 zł więcej w dniu imprezy).

Przypomnijmy, że powstały w 1990 roku Demilich to jeden z najstarszych deathmetalowych zespołów z Finlandii, którego jedyny album "Nespithe" z 1993 roku do dziś pozostaje źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń miłośników gatunku. Znakiem rozpoznawczym ciężkiego, technicznego, niekiedy awangardowego wręcz grania Demilich pozostaje potwornie niski growling grającego na gitarze wokalisty Anttiego Bomana. Grupa kilkukrotnie kończyła i wznawiała działalność. Aktywny do dziś Demilich wskrzeszono po raz czwarty w 2014 roku.

Pomnikowy longplay "Nespithe" Demilich możecie sobie przypomnieć poniżej: