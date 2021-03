Demi Lovato zaskakuje. Kiedy premiera nowej płyty?

Nowy album Demi Lovato "Dancing with the Devil… The Art. of Starting Over" ukaże się 2 kwietnia 2021.

Demi Lovato nagrala płytę /John Shearer /Getty Images

Premierze wyczekiwanego albumu będzie towarzyszył czteroodcinkowy serial dokumentalny "Demi Lovato: Dancing with the Devil", który zadebiutuje na YouTube we wtorek, 23 marca. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 6 kwietnia.

Zarówno na albumie, jak i w dokumencie, Demi opowie historię. jak w 2018 niemal otarła się o śmierć w wyniku przedawkowania. Przedstawi też, jak jej życie wygląda obecnie oraz jak wygląda jej droga do uzdrowienia. Za produkcję albumu odpowiadają Lovato oraz jej menedżer, Scooter Braun.



Pierwszą zapowiedzią albumu był utwór "Anyone", który Demi wykonała na ubiegłorocznej ceremonii Grammy. Sesja zdjęciowa do okładki odbyła się w Josuha Tree w Kalifornii, a autorką zdjęć jest Dana Trippe.

Demi Lovato to jedna z najpopularniejszych popowych artystek. Światową sławę przyniósł jej film Disneya "Camp Rock" z 2008 roku. Dwa lata później do kin trafił sequel, "Camp Rock 2: The Finak Jam". Również w 2008 ukazał się debiutancki album Lovato, "Don't Forget". Następnie artystka wydała jeszcze pięć płyt. Ostatnia z nich, "Tell Me You Love Me", ukazała się w 2017 i przyniosła hit "Sorry Not Sorry". Do innych wielkich przebojów Demi należą "Cool for the Summer", "Heart Attack", "Neon Lights" czy "Really Don’t Care".

Demi Lovato rozpoczęła 2021 rok występem na inauguracji prezydentury Joe Bidena. W 2020 zachwyciła fanów na całym świecie świetnym wykonaniem "Anyone" podczas ceremonii Grammy. Gwiazda zaśpiewała też hymn Stanów Zjednoczonych podczas finału Super Bowl LIV.



Powrót Demi na scenę w 2020 został przypieczętowany premierą singla "I Lov Me", jak również duetami z Samem Smithem ("I’m Ready") i Marshmello ("OK Not To Be OK"). Niedawno w serwisach cyfrowych pojawił się "What Other People Say", który Demi nagrała z Samem Fischerem.