Nowy tatuaż gwiazdy wykonał Dr. Woo.

"To właśnie Babcia Pająk nauczyła nas wielu rzeczy. Nauczyła nas garncarstwa i tkactwa. Nauczyła nas o ogniu, świetle i ciemności. Nauczyła nas, że wszyscy jesteśmy połączeni w sieci - każdy ma swoje miejsce na tym świecie" - czytamy na relacji na Instagramie.

Demi Lovato i tatuaże

Demi Lovato ma na swoim ciele ponad 20 tatuaży. To właśnie one - według słów gwiazdy - mają być powodem, dla którego nie wraca do branży filmowej. Lovato przyznaje, że wznowi karierę aktorską jedynie, gdyż nie będzie musiała ich maskować.

"To zależy od tego, czy pozwolą mi grać ze wszystkimi moimi tatuażami" - przyznał/a.



Demi Lovato osobą niebinarną

Przypomnijmy, że w maju 2021 roku na Instagramie Demi Lovato pojawiło się oświadczenie, w którym czytamy, że gwiazda definiuje się jako osoba niebinarna i prosi, aby używać wobec niej określenia they / them.

"Dziś jest dzień, w którym tak bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z wami wszystkim czymś więcej z mojego życia - z dumą informuję, że identyfikuję się jako osoba niebinarna. To efekt uzdrawiającej pracy nad sobą i autorefleksji, którą wykonałam/em. Wciąż się uczę i zaglądam w siebie" - wyznał/a w tamtym czasie.

Lovato rozumie, że nazywanie ją osobą niebinarną może być skomplikowane.

"Jeśli mylisz moją płeć - w porządku - często sam/a to robię. To ogromna zmiana, bo określałam się jako kobieta przez całe życie. Trudno to więc zapamiętać. Tak długo jak próbujesz szanować moją prawdę, tak długo ja szanuję twoją, w końcu się dopasujemy" - czytamy.