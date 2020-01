Demi Lovato pracuje nad nową płytą. Opowie o swoim odwyku

Według amerykańskich mediów w 2020 roku ukaże się siódmy album Demi Lovato. Tematem przewodnim płyty będzie walka z uzależnieniem gwiazdy. Piosenkarka ma opowiedzieć m.in. o swoim przedawkowaniu oraz pobycie na odwyku.

Demi Lovato szykuje swój powrót /Jeffrey Mayer /Getty Images

O powrocie do tworzenia muzyki mówiło się już od połowy 2019 roku. Wokalistka podpisała wtedy kontrakt z nowym agentem - Scooterem Braunem - pracującym m.in. Justinem Bieberem i Arianą Grande.



Reklama

"Marzenia w końcu się spełniły. Mam nowego menedżera. I to nie byle kto, ale sam Scooter Braun. Nie mogę być szczęśliwsza, bardziej zainspirowana i podekscytowana rozpoczęciem nowego etapu ze Scooterem. Dziękuję za wiarę we mnie i bycie częścią mojej podróży" - napisała.



W lipcu 2019 roku piosenkarka informowała, że wróciła do studia. Już wtedy zaczęły pojawiać się doniesienia, że gwiazda będzie chciała opowiedzieć o swoich problemach z używkami.

Lovato do szpitala trafiła pod koniec lipca 2018 roku. Po 10 dniach w placówce wokalistka udała się na odwyk. Kilka miesięcy później piosenkarka w serii wpisów na Twitterze zabrała głos w sprawie swojego kryzysu.



Wideo Demi Lovato jest trzeźwa od 90 dni. O stanie wokalistki opowiedziała jej mama (Cover Video/x-news)

"Jeśli świat będzie potrzebował czegoś wiedzieć, sama mu to powiem. W każdym razie, niech ludzie przestaną pisać o moim powrocie do zdrowia, bo to tylko i wyłącznie moja sprawa. Jestem trzeźwa i wdzięczna, że żyję" - dodała.

"Pewnego dnia, ujawnię światu, co dokładnie wtedy się stało, dlaczego do tego doszło i jak wygląda teraz moje życie... ale dopóki nie jestem gotowa, przestańcie być wścibscy i wymyślać historie, o których nic nie wiecie" - stwierdziła.

Według TMZ Lovato nadal pracuje nad wspomnianym projektem. Premiera zaplanowana została wstępnie na 2020 rok. Media potwierdzają tez, że temat uzależnienia i odwyku będą motywem przewodnim albumu. W planach jest także trasa koncertowa Demi.



27-latka szykuje swój powrót na scenę. 26 stycznia wystąpi podczas gali rozdania nagród Grammy, natomiast 2 lutego gwiazda zaśpiewa hymn Stanów Zjednoczonych przed finałem Super Bowl.

Pierwsze publiczne wystąpienie Lovato nastąpiło na początku listopada 2018 roku podczas Teen Vogue Summit.