Demi Lovato ponownie zabrała głos po rozstaniu z Maxem Ehrichem

Demi Lovato po raz drugi skomentowała zerwanie zaręczyn z aktorem Maxem Ehrichem. Wokalistka zdradziła, jak się czuje po rozstaniu.

Demi Lovato zabrała głos po rozstaniu /Christopher Polk /Getty Images

28-letnia wokalistka Demi Lovato i 29-letni aktor i piosenkarz Max Ehrich spotykali się od marca tego roku.

Para szybko się zaręczyła (lipiec 2020), a następnie zaczęła myśleć o ślubie. Ehrich przez Lovato został nazwany "miłością jej życia".

Dwa miesiące po tym wydarzeniu para jednak rozstała się. Magazyn "People" poinformował o końcu związku gwiazd.

Jako pierwszy milczenie po zerwaniu zabrał Max Ehrich. Aktor twierdzi, że o całej sytuacji dowiedział się z mediów plotkarskich i od tamtego czasu nie miał okazji porozmawiać z byłą narzeczoną.



Krótko po rozstaniu Lovato wypuściła piosenkę "Still Have Me", będącą pożegnaniem z jej byłym narzeczonym.

Pierwszy raz oficjalnie zakończenie związku z aktorem Lovato skomentowała podczas gali E! People's Choice Awards.

"Robiłam więc to, co wszyscy robili, weszłam w tryb lockdownu, a oprócz tego się zaręczyłam. Zaczęłam malować, robić zdjęcia, medytować... Nie wiedziałam, że to możliwe, ale czterokrotnie dotarłam do końca Instagarma. Obejrzałem siedem sezonów /Słodkich kłamstewek', zerwałam zaręczyny, pojechałam szukać kosmitów na pustyni. Więc, jak widzicie, robiłam to, co wszyscy" - opowiadała.



Teraz wokalistka postanowiła ponownie skomentować koniec związku. "Najlepszą rzeczą w byciu singlem jest świadomość, że twoje szczęście pochodzi tylko od ciebie, a nie od kogokolwiek innego" - napisała na Instagramie.

Max Ehrich obecnie spotyka się z wokalistką Mariah Angeliq.