Demi Lovato mobilizuje do głosowania i atakuje Donalda Trumpa. Zobacz klip "Commander in Chief"

Demi Lovato prezentuje nowy utwór "Commander in Chief" nagrany we współpracy z FINNEASEM, bratem Billie Eilish. Utwór ma zachęcić fanów do głosowania w wyborach prezydenckich.

Demi Lovato nagrała nowy utwór będący krytyką Donalda Trumpa /Universal Music Polska /materiały prasowe

Premierowe wykonanie singla odbyło się podczas ceremonii wręczenia Billboard Music Awards (14 października). Autorami piosenki są Demi, Julia Michaels, FINNEAS, Justin Tranter oraz Eren Cannata. W tekście słyszymy:

"Zostaliśmy nauczeni za młodu / Że gdy będziemy walczyć o to, co słuszne, sprawiedliwość nie zadziała wybiórczo / Nie poddamy się, będziemy obstawać przy swoim / Wyjdziemy na ulice, kiedy ty się zabunkrujesz / Głośno i dumnie, będziemy wierzyć / Będziemy wciąż klękać, dopóki ty będziesz u władzy". Demi swoje słowa ( sprawdź pełny tekst utworu! ) kieruje bezpośrednio do Donalda Trumpa.



Do "Commander in Chief" również powstał teledysk.

Clip Demi Lovato Commander In Chief

Lovato rozpoczęła 2020 singlem "Anyone", który zaprezentowała na ceremonii Grammy. Artystkę można było oglądać także podczas finału Super Bowl LIV, gdzie zaśpiewała hymn USA. Następnie wydała utwory "I Love Me", "I’m Ready" w duecie z Samem Smithem oraz "Ok Not To Be Ok" z Marshmello.

Demi Lovato debiutowała albumem "Don't Forget" w 2008 i do tej pory wydała pięć płyt, w tym "Tell Me You Love Me" z 2017 z hitem "Sorry Not Sorry". Jej inne wielkie przeboje to między innymi "Cool for the Summer" i "Heart Attack". Artystka ma na koncie wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym MTV VMA, pięć People's Choice Awards, ALMA, Latin American Music Award, GLAAD Vanguard Award oraz dwie nominacje do Grammy, cztery do Billboard Music Awards i trzy do nagrody BRIT. Demi aktywnie wspiera organizacje popularyzujące dbanie o zdrowie psychiczne.