Album "Banished By Sin" trafi na rynek 26 kwietnia i będzie pierwszą płytą kwartetu z Florydy dla amerykańskiej Reigning Phoenix Music.

Dodajmy, że w aktualny skład zespołu pod wodzą grającego na basie wokalisty Glena Bantona i perkusisty Steve'a Asheima uzupełniają gitarzyści Kevin Quirion i Taylor Nordberg. Ten ostatni pojawił się w szeregach Deicide w 2022 roku, a longplay "Banished By Sin" to jego debiutem w barwach osławionych deathmetalowców z Tampy.

Reklama

Przypomnijmy, że 25 grudnia 2023 roku, czyli dokładnie w Boże Narodzenie, Deicide podzielili się z fanami bluźnierczym prezentem pod choinkę - singlem "Bury The Cross... With Your Christ". Teraz z kolei Amerykanie obdarowali swoich zwolenników walentynką w postaci drugiego singla "Sever The Tongue", nowy utwór ujrzał bowiem światło dzienne w obchodzonym tradycyjnie 14 lutego Dniu Zakochanych.



Na ile nowy singel "Sever The Tongue" Deicide sprawdzi się podczas romantycznego wieczoru we dwoje możecie ocenić poniżej:

Spotify



Deicide - szczegóły albumu "Banished By Sin" (tracklista):

1. "From Unknown Heights You Shall Fall"

2. "Doomed To Die"

3. "Sever The Tongue"

4. "Faithless"

5. "Bury The Cross...With Your Christ"

6. "Woke From God"

7. "Ritual Defied"

8. "Failures Of Your Dying Lord"

9. "Banished By Sin"

10. "A Trinity Of None"

11. "I Am I...A Curse Of Death"

12. "The Light Defeated".