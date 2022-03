Grupa Deep Purple zamieściła na Facebooku fragment tekstu piosenki "Child In Time", która jest jednym z największych przebojów grupy. Opowiada o wojnie i ofiarach, jakie ponoszą niewinni ludzie.

Słodkie dziecię z czasem zobaczysz tę linię/ Granicę, która rysuje się między dobrem a złem/ Zobacz ślepca, który strzela do świata/ Lecą kule zbierają żniwo/ Jeśli byłeś zły Panie, założę się, że tak I nie zostałeś trafiony przez latający ołów/ Lepiej zamknij ocz, lepiej pochyl głowę/ Czekaj na rykoszet fragment tekstu "Child In Time" Deep Purple

Poniżej cytatu mogliśmy przeczytać opinię każdego z muzyków na temat wojny w Ukrainie. Zespół jednogłośnie potępił działania Władimira Putina i jego wojsk - Ian Gillan nazwał prezydenta Rosji "psychopatą". Co ciekawe, w 2011 roku zespół zagrał koncert na urodzinach Gazpromu, na Kremlu.

"Jeśli te słowa oznaczają, że już nigdy nie zobaczymy naszych rosyjskich przyjaciół, jest to wielkie poświęcenie, ale nic nie może równać się z tym, że nie zobaczymy naszych ukraińskich przyjaciół, którzy są zabijani, żeby zaspokoić psychopatyczne ambicje rosyjskiego przywódcy. Chciałbym zobaczyć miliony Rosjan na ulicach wyrażających sprzeciw inwazji" - pisze Gillan.

Roger Glover natomiast przeprosił fanów, także rosyjskich, że ich koncerty zostały odwołane. Nie wyobraża sobie jednak odwiedzać kraju, który jest zaangażowany w tak okrutną wojnę. Deep Purple ma w Rosji ogromne rzesze fanów, ale to schodzi dla niego na boczny plan.

"Jesteśmy apolitycznym zespołem i nigdy nie mieliśmy zamiaru mieszać się do polityki. Tym razem jest inaczej. Potępiamy wojska Putina za zbrodnie na niewinnych mężczyznach, kobietach i dzieciach w Ukrainie. Przepraszamy naszych fanów w Rosji i Ukrainie, że nasze koncerty zostały odwołane. Mamy nadzieję, że uda nam się je zagrać w przyszłości" - wypowiada się Glover.

Wideo Memoriał Jona Lorda 2016 - Child In Time - Tomek Struszczyk, Wojtek Cugowski (official)

Don Airey przejął się sytuacją w Ukrainie i wspomniał, gdy zespół grał dwadzieścia lat temu w bombardowanym dziś Charkowie. Przyznał także, że właśnie napisał list do Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta Rosji, by zwrócić mu autograf otrzymany w 2011 roku. "To w proteście przeciwko jego różnym wypowiedziom po inwazji" - napisał Airey.

Perkusista zespołu Ian Paice także wyraził zaniepokojenie aktualną sytuacją w Ukrainie. "To przestępstwo i powinno być traktowane jako takie" - zauważa. "Mam nadzieję, że inwazja wojsk Putina na Ukrainę (bo tym właśnie jest) przyniesie mu ostateczny upadek. I że ktoś, kto 'funkcjonuje umysłowo w XXI wieku', będzie mógł poprowadzić naród rosyjski z powrotem do ojczyzny" - wyraził nadzieję Paice.

Przytoczono także słowa Steve'a Morse'a, który zawsze sądził, że muzyk powinien być apolityczny. W tej sytuacji jednak musiał zabrać głos. "Zaprzestańcie ataku na kraj, który dobrowolnie rozbroił swoją broń atomową, aby zadowolić wszystkich wielkich graczy. Zatrzymajcie się, opuśćcie broń, zawróćcie, pomóżcie innym w drodze powrotnej!" - zaapelował.