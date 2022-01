Decrapted zadebiutuje albumem "Bloody Rivers Of Death"

Choć powołany do życia wiosną 2021 roku Decrapted to nowa nazwa na deathmetalowej scenie, tworzą ją dwaj weterani tego środowiska, czyli grający na gitarze i basie Vicente Payá z m.in. Golgothy i Unbounded Terror, oraz wokalista Dave Rotten, frontman powszechnie rozpoznawalnego Avulsed.

"Nie chodzi o wymyślanie czegoś na nowo, ale o zaproponowanie oldskulowego grania; intensywnego i brutalnego, acz nie pozbawionego pewnej dozy melodii i zabójczego rozbujania" - czytamy o intencjach przyświecających narodzinom Decrapted.

Reklama

W nagraniach "Bloody Rivers Of Death" gościnnie wzięli też udział gitarzysta prowadzący Camilo Pirata i Miquel Angel Riutort, który nie tylko zagrał na perkusji, ale i czuwał nam przebiegiem nagrań oraz miksem i masteringiem we własnym studiu Psychosomatic.

Teksty na debiut Decrapted napisał zaprzyjaźniony szwedzki muzyk Rogga Johansson, członek licznych zespołów i projektów, w tym Paganizer i Massacre. Okładkę zaprojektował ukraiński artysta Andriy Tkalenko alias Daemorph.

Pierwsza płyta Decrapted ujrzy światło dzienne 5 kwietnia nakładem należącej do Dave'a Rottena Xtreem Music (CD, na winylu i kasecie).

Z otwierającym debiutancki longplay Decrapted utworem "Bleeding Devourment" możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DECRAPTED - Bleeding Devourment [2022]

Oto program albumu "Bloody Rivers Of Death":



1. "Bleeding Devourment"

2. "Forcefed Human Flesh"

3. "Cook On The Stake"

4. "Headless Haunting"

5. "As The Horror Comes"

6. "Bloody Cave"

7. "The Ravenous"

8. "Meat Truck".