Deceased przerabia klasykę thrashu (nowa płyta "Thrash Times At Ridgemont High")

Zespół niezmordowanego Kinga Fowleya (wokal), prawdziwej ikony metalowego undergroundu w USA, przygotował tym razem materiał "Thrash Times At Ridgemont High", na którym usłyszymy 12 thrashowych coverów, w tym utwory m.in. Artillery, Razor, Rigor Mortis, Voivod, Sacrifice i Bulldozer.

"Thrash Times At Ridgemont High" nagrano w studiach Oblivion i Oddities, gdzie za konsoletami zasiedli odpowiednio Mike Bossier i Josh Lamar.



Nowa płyta death / thrashowego Deceased z Arlington w stanie Wirginia trafi do sprzedaży 31 października w barwach amerykańskiej Hells Headbangers Records. Materiał będzie dostępny w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Dodajmy, iż nie jest to pierwsza tego rodzaju kompilacja Deceased, którego początki sięgają połowy lat 80. Wśród wcześniejszych płyt z przeróbkami w dyskografii Amerykanów odnajdujemy m.in. eklektyczny pod względem doboru oryginalnych wykonawców album "Zombie Hymns" (2002 r.) czy dwie odsłony kompilacji "Rotten To The Core" (2004 i 2020 r.) z coverami klasyków punk rocka i hardcore'u.

Tytuł "Thrash Times At Ridgemont High" zdaje się nawiązywać do "Beztroskich lat w Ridgemont High" ("Fast Times At Ridgemont High"), komediodramatu z 1982 roku o losach grupy licealistów, w którym jedną z głównych ról zagrał Sean Penn.

Nowy cover autorstwa Deceased, czyli "Sacrifice" kanadyjskiego Sacrifice, możecie sprawdzić poniżej:

Przeróbkę pomnikowego numeru "Black Metal" Venom w wykonaniu Deceased z 2002 roku możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Deceased - Black Metal (Venom cover)

Oto program albumu "Thrash Times At Ridgemont High" (w nawiasach oryginalni wykonawcy):

1. "Spit On Your Grave" (Whiplash)

2. "Pray For Death" (Blessed Death)

3. "Sacrifice" (Sacrifice)

4. "Get Stoned" (Stone)

5. "Into The Universe" (Artillery)

6. "Take This Torch" (Razor)

7. "Thrashing Rage" (Voivod)

8. "Death Squad" (Darkness)

9. "In the Grip Of Evil" (Cyclone)

10. "Demons" (Rigor Mortis)

11. "Demon Preacher" (Deathwish)

12. "Ilona (The Very Best)" (Bulldozer).