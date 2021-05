Decapitated wznawia demówki

Krośnieński Decapitated wznowi dwie pierwsze taśmy demo na materiale pod wspólnym tytułem "The First Damned".

Wacław "Vogg" Kiełtyka stoi na czele Decapitated /Miikka Skaffari/FilmMagic /Getty Images

Reklama

Znajdziemy na nim utwory z debiutanckiej demówki "Cemeteral Gardens" z 1997 roku oraz z wypuszczonej rok później taśmy "The Eye Of Horus".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Vogg (Decapitated) o występie na Pol'and'Rock Festival 2019 INTERIA.PL

Reklama

"Dla części z was historia stojąca za tymi demówkami może być świetnym sposobem dowiedzenia się czegoś o zespole, dla innych - odświeżeniem sobie pamięci w temacie naszej kariery. Taśma demo znajduje się u podstaw naszego DNA i gdy dziś o tym myślę, aż dziw bierze, że zdołaliśmy nagrać obie demówki w tak młodym wieku" - wspomina Wacław "Vogg" Kiełtyka, gitarzysta i lider deathmetalowego Decapitated.



"Gdyby nie Sauron, który wpadł na pomysł założenia zespołu; gdyby nie mój brak Vitek, który grał na perkusji mając 12 lat, i gdyby nie Martin, który wyszedł z pomysłem uderzenia do studia i nagrania tych utworów, nie byłoby zespołu Decapitated" - zaznacza Vogg.

Witold "Vitek" Kiełtyka (1984-2007) 1 / 13 13-letni Vitek podczas pierwszego koncertu Decapitated Źródło: udostępnij

Ważną informacją dla purystów będzie zapewne to, że materiał z demówek nie został ponownie zmiksowany ani poddany nowemu masteringowi.

"Po raz pierwszy materiał ten zostanie wydany na winylu. Co jasne, nie zapomnieliśmy też o wersji kasetowej, która w fajny sposób ożywia wspomnienia. Co do brzmienia - niczego nie zmienialiśmy. Skorzystaliśmy z oryginalnych taśm matek, mowa więc o autentycznym, naturalnym brzmieniu muzyki, którą kiedyś zarejestrowaliśmy" - dodał muzyk, który od 2019 roku jest także gitarzystą prowadzącym w szeregach kalifornijskiego Machine Head.



Decapitated na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 12 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Decapitated na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: WOŚP Autor: Stanisław Wadas udostępnij

"The First Damned" trafi na rynek 4 czerwca nakładem Nuclear Blast Records. Prócz wspomnianej wersji winylowej oraz odsłony kasetowej, dostępna będzie także edycja CD w digipacku.



Kompozycję "Destiny" z pierwszej demówki Decapitated możecie sobie przypomnieć poniżej: