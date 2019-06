Debiut Shock Narcotic

Nowo powstała grupa Shock Narcotic z USA wyda w połowie sierpnia debiutancki album.

Płytę "I Have Seen The Future And It Doesn't Work" poddano masteringowi pod okiem Brada Boatrighta (Converge, Integrity, Obituary).

Na wokalu wspierającym usłyszymy gościnnie Dylana Walkera z Full Of Hell.

"Wulkan dystopicznej grozy i egzystencjalnego nihilizmu" - czytamy o przestaniu towarzyszącym dźwiękom zawartym na debiucie Shock Narcotic, którego muzyka to wybuchowa mieszanka grindu, metalu i hardcore'u, określona na łamach poczytnego magazynu "Decibel" jako "gwałtowne wybuchy frustracji i skuteczne połączenie przeszłości z teraźniejszością w jednym tyglu goryczy".

Choć nazwa powstałego w 2018 roku Shock Narcotic z Detroit nie jest jeszcze szczególnie rozpoznawalna, tego samego nie można już powiedzieć o tworzących ją muzykach. Są nimi bowiem Jeff Tuttle (gitara; eks-The Dillinger Escape Plan, Old Gods), Shawn Knight (wokal; Child Bite), Zach Gibson (perkusja; eks-The Black Dahlia Murder, Shit Life, Nightkin) i Don Slater (bas; Battlecross).



Materiał "I Have Seen The Future And It Doesn't Work" wyda Housecore Records, wytwórnia założona przez Phila Anselmo. Premierę zaplanowano na 16 sierpnia (CD, winyl, kaseta, cyfrowo).



Z próbką możliwości Shock Narcotic możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "I Have Seen The Future And It Doesn't Work":



1. "I Have Seen The Future"

2. "Erratic Smearing Vitals"

3. "Seed Shooters"

4. "Mutually Beneficial Subterfuge"

5. "Aimless Slogging"

6. "Offspring Hobbled"

7. "Smegma In The Shape Of A Man"

8. "Pray For Paralysis"

9. "Sliced Self / Multiple Lives"

10. "An Obsession Supreme"

11. "As Good As Gone"

12. "Perpetual Regression"

13. "Failure As Tradition"

14. "Everyone Is Forgotten".