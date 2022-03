Debiut Cage Fight gotów. Kiedy premiera?

Rozszyfrujmy na wstępie, że filarami powstałego w Londynie Cage Fight są angielski gitarzysta James Monteith z djent / progmetalowego TesseracT, oraz Rachel Aspe, francuska wokalistka znana niegdyś z marsylskiej formacji Eths spod znaku ekstremalnego metalu. W składzie figurują także basista Jon Reid i perkusista Nick Plews.

"Ogromnie cenię sobie możliwość uwolnienia mojego gniewu poprzez to ujście. W świecie niepewności i rozgoryczenia ten rodzaj muzyki był jedyną rzeczą, w której odnalazłam równowagę i pocieszenie. Utwory te mają dla mnie głębokie znaczenie i liczę na to, że inni zdołają się z nimi utożsamić" - powiedziała Rachel Aspe, której nowy zespół łączy w swojej twórczości elementy crossoveru, thrash metalu i hardcore'u.

We wprowadzeniu do płyty "Cage Fight" usłyszymy londyńskiego producenta i didżeja Jeremy'ego Sylvestra, a w utworze "Eating Me Alive" Trevora Strnada, wokalistę amerykańskiej grupy The Black Dahlia Murder. Program debiutu Cage Fight uzupełni "Bitch In The Pit", przeróbka Body Count. Longplay "Cage Fight" trafi do sprzedaży 13 maja w barwach brytyjskiej Candlelight Records.

Teledysk do singla "Shine Don't Fade" Cage Fight możecie zobaczyć poniżej:

Sprawdźcie także opublikowany w zeszłym roku numer "Hope Castrated":

Oto lista kompozycji płyty "Cage Fight":

1. "Intro"

2. "The Mirror Shattered"

3. "Killer"

4. "Hope Castrated"

5. "Make A Decision"

6. "Guillotine"

7. "Cage Fight!"

8. "Shine Don't Fade"

9. "One Minute"

10. "Tell Me What Real Is"

11. "Respect Ends"

12. "Eating Me Alive"

13. "My Dreams"

14. "Bitch In The Pit" (przeróbka Body Count).