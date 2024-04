Vitur tworzą Mateusz Prusak (gitary), Kamil Stefański (gitary), Michał Kotwas (bas, wokale) i znany z grupy Hostia Ignacy Zieliński (perkusja).

Kwartet z Warszawy jesienią nakładem Deformeathing Production wypuści debiutancki album "Transcending The Self", którego pierwszą zapowiedzią jest singlowy numer "The Entity".

Vitur - deathmetalowy potwór z Warszawy

Na płytę trafi dziewięć utworów utrzymanych w stylistyce brutalnego, technicznego, ale zarazem mrocznego death metalu.

Wśród wykonawców, których muzycy Vitur wymieniają jako punkty odniesienia widnieją takie nazwy, jak m.in. The Faceless, Deeds Of Flesh, Suffocation, Origin, The Zenith Passage, czy Archspire.

Reklama

Wideo VITUR - THE ENTITY [OFFICIAL VISUALIZER] (2022) SW EXCLUSIVE