Deathcrush: Album "Under Serpents Reign" w szczegółach

Pierwszy od pięciu lat album tria z Sardynii zarejestrowano w miejscowym RedWarlock Studio pod okiem Andy'ego Mornara, który zajął się również miksem. Mastering wykonano w białostockim studiu Hertz. Autorem okładki "Under Serpents Reign" jest włoski artysta Paolo Girardi.

Nowa płyta Deathcrush będzie mieć swą premierę 26 kwietnia nakładem rzymskiej Time To Kill Records (CD, na winylu i kasecie, drogą elektroniczną).



Tytułową kompozycję z albumu "Under Serpents Reign" Deathcrush możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Deathcrush - Under Serpents Reign (Official Lyric video)

Oto lista utworów albumu "Under Serpents Reign":



1. "Apocalypse Of The Fall"

2. "Beheading Jehovah Prop"

3. "Under Serpents Reign"

4. "No Heaven Awaits"

5. "Daemonology - Sympho"

6. "Thy Sovereign"

7. "Deathmarch To Obscurit"

8. "Black Thelema"

9. "Wolfskull"

10. "From Servant To Warf".