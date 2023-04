DeathCollector: Z kontraktem na debiutancki album "Death's Toll"

Pochodząca z Birmingham formacja DeathCollector podpisała właśnie kontrakt z kalifornijską Prosthetic Records. "Death's Toll", debiutancki album grupy, ujrzy światło dzienne 23 czerwca (CD, na winylu, cyfrowo).



Nagrania odbyły się m.in. w studiu Fordhouse oraz w Irlandii pod okiem inżyniera dźwięku Ciarana Culhane'a. Miksem i masteringiem zajął się Kanadyjczyk Gord Olson.



Warto dodać, że perkusistą deathmetalowego kwartetu jest Andy Whale, były członek kultowego Bolt Thrower, a także Memoriam i Darkened.

Z nowym singlem "A Taste Of Ichor" DeathCollector możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DEATHCOLLECTOR - A TASTE OF ICHOR (OFFICIAL VIDEO)

DeathCollector - szczegóły albumu "Death's Toll" (tracklista):

1. "Death's Toll"

2. "Mental Hedonist"

3. "DeathCollector"

4. "Coarse Visions"

5. "Terrorizer"

6. "A Taste Of Ichor"

7. "Internal Expansion"

8. "Revel In The Gore"

9. "Rearview Guilt".