Death Reich przed premierą debiutanckiej płyty "Disharmony"

Pierwszą płytę szwedzkiego kwintetu, podobnie jak dwie poprzednie EP-ki, wyda niderlandzka Non Serviam Records. Premiera "Disharmony" odbędzie się 17 marca. Materiał trafi na rynek w wersji CD (digipack), na winylu oraz drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że w szeregach Death Reich figurują Jonas Blom (perkusja; Sacramentum, Runemagick, eks-Trident, Grief Of Emerald i One Man Army And The Undead Quartet), Johnny Lehto (wokal; Grief Of Emerald, eks-Decameron), Christer Bergqvist (gitara; Grief Of Emerald, eks-Sadistic Grimness i Auberon), Robert Babic (gitara; eks-Minas Tirith) i Robert Axelsson (bas; Sacramentum, Grief Of Emerald, eks-One Man Army And The Undead Quartet).



Na początku lutego Szwedzi wydali singel "Dissimulation", którym promują swój debiutancki longplay. Utwór ten możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Death Reich - Dissimulation [Full Single / Death Metal] HQ

Death Reich - oto program albumu "Disharmony" (tracklista):

1. "Disharmony"

2. "World War"

3. "In Serpents Skin"

4. "Dissimulation"

5. "Hysteria"

6. "Oblivion"

7. "Suffocation"

8. "Fall Of Kings"

9. "Vermin"

10. "Atrocity"

11. "The Death Of The Peace Of Westphalian".