"Death metalowa babcia" z Austrii. Kim jest 96-letnia Inge Ginsberg?

Ma 96 lat, przeżyła Holocaust, a teraz jest głosem death metalowego zespołu TritoneKings. Poznajcie niesamowitą Inge Ginsberg.

Inge Ginbserg ze swoim zespołem / kadr z teledysku "Totenköpfchen" /

"The New York Times" przybliżył w połowie lipca sylwetkę 96-letniej Inge Ginsberg z Wiednia, która obecnie jest frontmanką metalowego zespołu TritoneKings.

"Death metalowa babcia", bo tak okrzyknięto kobietę, urodziła się w Austrii. W trakcie drugiej wojny światowej uniknęła śmierci z rąk nazistów (Ginsberg ma żydowskie korzenie), uciekając z obozu w Dachau do Szwajcarii.

Po wojnie kobieta udała się na emigrację do Los Angeles wraz ze swoim mężem, Otto Kollmannem, gdzie wspólnie komponowali muzykę i pisali teksty m.in. dla Nat King Cole'a, Doris Day i Deana Martina.

Sporo w życiu Ginbserg zmienił jej dużo młodszy przyjaciel, Pedro Da Silva. To on powiedział 96-latce, że pisane przez nią teksty brzmią, jakby były przeznaczone dla zespołów metalowych. Mężczyzna zaprosił autorkę piosenek do współpracy w zespole TritoneKings.



Inge i jej zespół kilkakrotnie próbowali przebić się do szerszej publiczności, jednak za każdym razem bezskutecznie. Swoich sił próbowali m.in. szwajcarskiej i amerykańskiej edycji "Mam talent". Trzy lata temu formacja brała także udział w szwajcarskich eliminacjach do Eurowizji z piosenką "Totenköpfchen" ("Laugh at Death").