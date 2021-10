Death Angel przygotował koncertowy album "The Bastard Tracks"

Materiał na "The Bastard Tracks" zarejestrowano 22 maja 2001 roku w The Great American Music Hall w rodzimym San Francisco podczas występu bez udziału publiczności z uwagi na pandemię koronawirusa.

W programie "The Bastard Tracks" znajdziemy utwory, których podopieczni niemieckiej Nuclear Blast Records nigdy wcześniej nie grali na żywo lub wykonywali dotąd niezwykle rzadko. "Wybieranie i kolejności utworów w programie 'The Bastard Tracks' były osobną historią. Wszystkie grywaliśmy na żywo rzadko, a w niektórych przypadkach w ogóle ich nie wykonywaliśmy" - potwierdza Rob Cavestany, gitarzysta Death Angel.

Reklama

"The Bastard Tracks" będzie mieć swą premierę 26 listopada. Wśród dostępnych wersji znajdziemy dwupłytowy album winylowy, CD oraz edycję cyfrową. Nie zabraknie także DVD i odsłony wideo w formacie Blu-ray.

Dodajmy, że już w styczniu tego roku grupa informowała o zbieraniu materiału na nowy studyjny album Death Angel, następcę nominowanego do nagrody Grammy longplaya "Humanicide" z 2019 roku. Prace trwają.

Koncertowy album "The Bastard Tracks" pilotuje już singel "Where They Lay". Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Wideo DEATH ANGEL - Where They Lay (OFFICIAL LIVE MUSIC VIDEO)

Oto pełen program koncertowego "The Bastard Tracks":

1. "Lord Of Hate"

2. "Where They Lay"

3. "Why You Do This"

4. "Fallen"

5. "Absence Of Light"

6. "The Organization"

7. "Execution / Don't Save Me"

8. "Succubus"

9. "It Can't Be This"

10. "Let The Pieces Fall"

11. "Faded Remains"

12. "Volcanic"

13. "Falling Off The Edge Of The World"

14. "Guilty Of Innocence"

15. "Alive And Screaming".