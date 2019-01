Dead Witches przed premierą albumu "The Final Exorcism"

Doommetalowa formacja Dead Witches z Wielkiej Brytanii ujawniła szczegóły premiery drugiej płyty.

Album "The Final Exorcism" trafi na rynek 22 lutego pod banderą włoskiej Heavy Psych Sounds Records (CD, na winylu, drogą elektroniczną).

Następcę debiutu "Ouija" z 2017 roku zarejestrowano w angielskim studiu Cuckalumba, w którym pował niegdyś m.in. "Dopethrone", klasyk Electric Wizard. Album poddano masteringowi pod okiem Douga Shearera (m.in. Venom, The New York Dolls).

Dodajmy, że occult / doommetalowy Dead Witches to zespół powołany do życia z inicjatywy Marka Greeninga, założyciela i niegdysiejszego perkusisty Electric Wizard. Skład uzupełniają wokalistka Soozi Chameleone, gitarzysta Oliver Irongiant i basista Carl Geary.

Longplay "The Final Exorcism" promuje kompozycja "Fear The Priest".

"Utwór ten dotyczy opętania przez demona, walki dobra ze złem oraz lęku opętanej osoby przed kapłanem. To najdłuższy utwór na tym albumie; riffy to czyste zło" - zapewnia Greening.

Z utworem "Fear The Priest" Dead Witches możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu “The Final Exorcism":

1. "There's Someone There"

2. "The Final Exorcism"

3. "Goddess Of The Night"

4. "When Do The Dead See The Sun"

5. "The Church By The Sea"

6. "Lay Demon"

7. "Fear The Priest".