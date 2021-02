Dead Sun z nową płytą "Night Terrors"

Dead Sun, jedno z licznych deathmetalowych przedsięwzięć niezmordowanego Roggi Johanssona, wypuści w marcu nowy longplay.

Dead Sun czyli Rogga Johansson /materiały prasowe

Szósty album szwedzkiego projektu Dead Sun zmiksował i poddał masteringowi Håkan Stuvemark. Autorem okładki "Night Terrors" jest włoski artysta Roberto Toderico.

Dodajmy, że w Dead Sun u boku stojącego za mikrofonem i grającego na basie, gitarze i klawiszach Johanssona odnajdujemy także perkusistę Matthiasa Fiebiga, z którym Rogga udziela się m.in. w Paganizer.

Nowa płyta Dead Sun ujrzy światło dzienne 16 marca w barwach hiszpańskiej Xtreem Music (CD, cyfrowo).

Materiał "Night Terrors" promuje utwór "Vortex Dance".

Możecie go posłuchać poniżej:

Na albumie "Night Terrors" usłyszymy osiem kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Like Rain"

2. "Kingdom Of The Mad"

3. "Night Terrors"

4. "Worlds"

5. "Nectar Of The Gods"

6. "Vortex Dance"

7. "The Lunatics"

8. "The Doomed".