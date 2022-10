21 października ukazał się album "Lata dwudzieste" Dawida Podsiadły. Produkcją nowego materiału zajęli się wokalista wraz z grającym w jego zespole Jakubem Galińskim, na co dzień grającym w zespole Dawida.

Następca "Małomiasteczkowego" to zbiór kilku lat przeżyć i przemyśleń artysty, który już przyzwyczaił nas do mocnych tekstów, czego najlepszym przykładem jest pierwszy singel "POST" ( posłuchaj! ). Problemy mikroświata, osobiste rozterki, ale i spojrzenie na to, co dzieje się na świecie.

Reklama

Wideo youtube

"Lata 20. to moje pierwsze dziesięć lat innego życia. Innego od pierwszych dwudziestu. To także nabranie powietrza do płuc przed zbliżającą się trzydziestką i zderzenie się z moim nastoletnim wyobrażeniem o tym, kim wtedy będę. Wachlarz emocji, który towarzyszył mi podczas pracy nad albumem był bardzo szeroki, ale w ogólnym odbiorze sama płyta wydaje mi się całkiem taneczna i bardzo przebojowa. Chyba najbardziej z dotychczasowych" - opowiadał wcześniej o płycie wokalista.

Clip Dawid Podsiadło To co masz Ty!

Sprawdź tekst "To co masz Ty!" w serwisie Tekściory!

Dawid Podsiadło i trasa "PostProdukcja Tour"

Kilka dni przed premierą płyty, Dawid Podsiadło zaprezentował spot, w którym przypadkowi przechodnie zaproszeni są do przedpremierowego odsłuchu płyty... w obecności samego piosenkarza.

"Mam kolegę i ten kolega robi muzykę. Właśnie wydaję w piątek płytę i nie jest jej do końca pewny. On by puścił dosłownie parę pioseneczek i będzie wdzięczny za szczerą opinię" - zagadywał przechodniów Radosław Kotarski, z którym Podsiadło prowadzi podcast "Podsiadło & Kotarski".

"Ja pana znam. Chociaż innej muzyki słucham" - powiedział jeden z odsłuchujących. Zobacz zabawny spot i sprawdź, jakie opinie mieli słuchacze o płycie.

Wideo Dawid Podsiadło - Lata Dwudzieste

"Bardzo piękne", "Brutalnie, ale szczerze - to nie dla mnie", "Nie spodziewałem się, że usłyszę takiego Dawida Podsiadłę" - tak skrajnie różne opinie usłyszał muzyk.

A jak tobie podoba się płyta Dawida? Album "Lata dwudzieste" jest już dostępny w sklepach i wszystkich serwisach streamingowych.