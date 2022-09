Dawid Podsiadło na jesień zapowiedział swój nowy album promowany singlem "Post". Poprzednia studyjna płyta "Małomiasteczkowy" ukazała się 19 października 2018 roku. Z niej pochodzą takie przeboje jak: "Małomiasteczkowy", "Nie ma fal", "Trofea" i "Najnowszy klip".

Do tej pory popularny wokalista ujawnił, że od tytułu utworu towarzysząca nowemu albumowi trasa nazywać się będzie "POSTprodukcja", a Podsiadło zapowiada, że w całości grać będzie premierowo cały materiał.

Za nowy utwór odpowiadają Dawid Podsiadło i Kuba Galiński (muzyka, produkcja).

Teraz niespodziewanie wokalista wypuścił piosenkę "Let You Down" ( posłuchaj! ).

"Zdaję sobie sprawę, z tego, że trochę za rzadko się tutaj pojawiają rzeczy. Zwłaszcza, że płyta tuż za rogiem. Wiec są rzeczy. Proszę. Ale zmyłka - nie związane z płytą" - napisał Dawid na Instagramie.

Podsiadło zdradził, że zaproszenie do tego projektu przyszło 2,5 roku temu. "Let You Down" to utwór stworzony specjalnie do serialu "Cyberpunk: Edgerunners". Towarzyszy mu animowany teledysk będący samodzielną historią osadzoną w świecie Edgerunners.

"Do współpracy produkcyjnej nad warstwą muzyczną dał się zaprosić Pan Akira Yamaoka, co dla koneserów mroczniejszych gatunkowo gier video pewnie robi fajne ściśnięcie w żołądku. Muzyka i gry to dwie moje największe pasje więc ciągle nie dowierzam, że mogę być częścią tak fantastycznego międzynarodowego projektu z udziałem tak wielu niesamowicie zdolnych twórców" - napisał Podsiadło, zapraszając do oglądania serialu na Netfliksie, w którym znalazły się jeszcze dwa jego utwory.

"Postprodukcja Tour". Gdzie wystąpi Dawid Podsiadło?

Koncerty w ramach trasy "Postprodukcja" prezentują się następująco:



30.10 - Szczecin, Netto Arena

5.11 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

7.11 - Wrocław, Hala Stulecia

10.11 - Kraków, Tauron Arena

12.11 - Katowice, MCK

24.11 - Łódź, Atlas Arena

30.11 - Poznań, MTP

6, 7.12 - Warszawa, COS Torwar.