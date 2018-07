Dawid Kwiatkowski: Modlitwa o lepsze jutro (zobacz teledysk "Sam 1.0")

Teledysk do singla "Sam 1.0" zapowiada nowy album jurora "The Voice Kids" Dawida Kwiatkowskiego.

Dawid Kwiatkowski prezentuje nowy teledysk AKPA

Laureat nagrody MTV EMA dla najlepszego polskiego i europejskiego wykonawcy wydał swoją czwartą płytę w grudniu 2016 r.

Dawid Kwiatkowski o "The Voice Kids"

Na dwupłytowym albumie "Countdown" znalazło się 17 utworów - osiem z udziałem samego Dawida Kwiatkowskiego i dziewięć, w których piosenkarz śpiewa w duetach.

"Jest to bardzo osobisty album, chociaż tym razem pozwoliłem tę 'osobistość' opisać innym osobom, nie tylko sobie. Napisaliśmy tę płytę nasiąknięci wieloma różnymi emocjami, w większości bardzo mocnymi chwilami z naszego życia. Naszego - mojego, mojego producenta i kilku innych artystów, z którymi stworzyliśmy album" - opisywał Dawid Kwiatkowski.

Zapowiedzią piątej płyty była ballada "Jesteś".

Dawid Kwiatkowski JESTEŚ

Teraz Kwiatkowski prezentuje piosenkę "Sam 1.0".



"Słuchacie właśnie utworu, który jest całkiem inny niż reszta na płycie. To nawet nie jest singiel. To modlitwa o lepsze jutro dla tych, którzy w swoim życiu wiele razy przeszli na czerwonym świetle i niestety, odbiło się to na ich życiu" - napisał wokalista na Instagramie.



Tekst to wspólne dzieło Dawida Kwiatkowskiego i Bartka Cabonia. Ten nauczyciel śpiewu dał się poznać jako juror programu "Hit, Hit, Hurra!" w którym zasiadał z Hirkiem Wroną i Edytą Górniak, obecnie trenerką "The Voice Kids". Przy muzyce Kwiatkowskiemu i Caboniowi pomagał perkusista Amadeusz Krebs (m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Kasia Popowska, Halina Mlynkowa).

Nakręcony w Gorzowie Wielkopolskim klip "Sam 1.0" wyreżyserował Piotr Balicki. W teledysku zagrali także Cezary Żołyński, Grzegorz Nidecki, Wiktor Wyłupek, Grzegorz Tajsner, Emilia Książek, Kamil Bednarz i Marzena Wieczorek.