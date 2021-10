David Lee Roth kończy karierę. Wokalista Van Halen przewidział przyszłość?

"Odchodzę. To moje pierwsze, jedyne i ostatnie ogłoszenie" - powiedział David Lee Roth w rozmowie z "Las Vegas Review".

Wokalista ujawnił, że po pięciu koncertach w House of Blues w Las Vegas na początku stycznia 2022 r. odwiesi mikrofon na kołek.

W swoim oświadczeniu zapowiedział, że zespół wspierający go na scenie będzie "ostatnią wersją" grupy Van Halen. "Alex [Van Halen, perkusista i współzałożyciel zespołu] i ja to jedyna wersja. Nie ma innej strony tej monety" - stanowczo podkreślił wokalista.

Van Halen - kariera i przeboje

Przypomnijmy, że 6 października 2020 r. w wieku 65 lat zmarł brat Alexa, gitarzysta Eddie Van Halen. Najsłynniejszy skład grupy uzupełniał basista Michael Anthony.

Lee Roth razem z Van Halen nagrał siedem studyjnych płyt. Z zespołem śpiewał w latach 1974-85, 1996 i od 2006 r. Wokalistami tej formacji byli także Sammy Hagar (1985-96, 2003-05) i znany z Extreme Gary Cherone (1996-99). Po reaktywacji w 2006 r. funkcję basisty sprawował Wolfgang Van Halen, syn Eddiego.

Kwartet w latach 80. był jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, a miejsce na szczycie zawdzięcza płycie "1984" (z przebojami "Jump" i "Panama" na czele), która tylko w samych Stanach Zjednoczonych sprzedała się w ponad 12-mln nakładzie.

Dorobek grupy zamknął "A Different Kind of Truth" z 2012 r. Choć co jakiś czas pojawiały się informacje o pracach nad następcą tego albumu, David Lee Roth wprost stwierdził, że jego zdaniem "Van Halen jest skończony".

Wokalista poza występami w Van Halen prowadzi także karierę solową - w jego dorobku jest w sumie sześć dużych płyt, a u jego boku występowali m.in. gitarzyści Steve Vai, Jason Brecker, John 5, basiści Billy Sheehan, James LoMenzo czy perkusiści Gregg Bissonette, Jimmy DeGrasso i Ray Luzier.

Dwie pierwsze płyty - "Eat 'Em and Smile" (1986) i "Skyscraper" (1988) - w USA pokryły się platyną, dochodząc do Top 10 tamtejszej listy.

W teledysku do tytułowego numeru z kolejnego albumu "A Lil' Ain't Enough" z 1991 r. pojawia się napis: "Diamond Dave, THE ABSOLUTE FINAL TOUR: SOLD OUT". Data tego finałowego koncertu to 10 października 2021 r., czyli dzień 67. urodzin David Lee Rotha.