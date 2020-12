David Hasselhoff w wersji heavy metal. Zobacz teledysk "Through the Night" CueStack

David Hasselhoff muzyką zajmuje się od lat, a płyty nagrywał zanim został słynnym Mitchem Buchannonem z serialu "Słoneczny patrol". Do tej pory poruszał się jednak w stylistyce pop i disco. Tym razem poszedł na całość. Do sieci trafił teledysk metalowego zespołu CueStack, w którym Hasselhoff mocno nadwyręża struny głosowe.

David Hasselhoff obecnie nie przypomina przystojniaka ze "Słonecznego patrolu" /MelMedia/GC Images /Getty Images

Wyśpiewany przez Davida Hasselhoffa utwór nosi tytuł "Through the Night" i zadowoli zarówno tych fanów metalu, którzy lubią przy ostrej muzyce potańczyć, jaki takich, co wolą headbanging, czyli energiczne machanie głową w rytm muzyki.

Wideo CueStack feat. David Hasselhoff - Through the Night (Official Music Video)

Reklama

CueStack to austriacki duet składający się ze specjalisty od efektów wizualnych Martina Kamesa i gitarzysty Berntha Brodträgera.

David Hasselhoff występuje tu gościnnie. Na taką formę współpracy panowie umówili się już dwa lata temu, gdy zaczęli razem działać. Celem było stworzenie muzycznego projektu z celebrytą, pamiętanym jako telewizyjne "ciacho", jednak w zupełnie nowym dla niego otoczeniu.

Hasselhoff - z twarzą przeoraną obecnie licznymi zmarszczkami - jako frontman metalowej kapeli wypada całkiem przekonująco. A tekst utworu, który wykonuje, doskonale przystaje do naszych czasów: "Czas się podnieść / Odzyskaj kontrolę / Tak ciemna jest noc, w obliczu której stoimy / Ale nie stawimy jej czoła sami (...)".

Debiutancki album zespołu CueStack, "Diagnosis: Human", ma się ukazać w 2021 roku.