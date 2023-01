David Crosby ( posłuchaj! ) urodził się 14 sierpnia 1941 roku w Los Angeles. Znany był przede wszystkim jako gitarzysta i wokalista grup The Byrds i Crosby, Stills and Nash (później w poszerzonym składzie grali jako Crosby, Stills, Nash and Young ) oraz z kariery solowej. Zmarł w wieku 81 lat.

Z całego świata spływają kondolencje, w których inne gwiazdy muzyki żegnają legendę.



"Z głębokim i głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość, że mój przyjaciel David Crosby odszedł" - napisał Graham Nash.

"Wiem, że ludzie mają tendencję do skupiania się na tym, jak zmienne były czasem nasze relacje, ale to, co zawsze liczyło się dla Davida i dla mnie bardziej niż cokolwiek innego, to czysta radość z muzyki, którą tworzyliśmy razem, dźwięk, który odkryliśmy wspólnie, i głęboka przyjaźń, którą dzieliliśmy przez te wszystkie długie lata" - dodał.

Melissa Etheridge żegna Davida Crosby'ego: Dał mi dar rodziny

Poruszająco brzmią słowa pożegnania, które opublikowała wokalistka Melissa Etheridge . Niewiele osób pamięta, że razem z reżyserką Julie Cypher miały dwójkę dzieci: 25-letnią obecnie Bailey Jean oraz Becketta, który zmarł w maju 2020 r. w wieku zaledwie 21 lat. Przyczyną śmierci było przedawkowanie silnych leków przeciwbólowych. Biologicznym ojcem Bailey i Becketta był właśnie David Crosby, który zgodził się oddać homoseksualnej parze swoją spermę.

"Opłakuję stratę mojego przyjaciela i biologicznego ojca Bailey, Davida. Dał mi dar rodziny. Na zawsze będę wdzięczna jemu, Django i Jan. Jego muzyka i spuścizna będą inspirować wiele pokoleń. Prawdziwy skarb" - napisała Melissa Etheridge.