Dave Mustaine (Megadeth) jest ciężko chory. Gwiazdor metalu ma raka

U Dave'a Mustaine'a, lidera kalifornijskiej grupy Megadeth, wykryto chorobę nowotworową.

Dave Mustaine ujawnił, ze zdiagnozowano u niego raka gardła /Jason LaVeris/FilmMagic /Getty Images

Smutną informacją o swoim stanie zdrowia grający na gitarze wokalista Megadeth podzielił się w poniedziałek, 17 czerwca, na swoim profilu w jednym z serwisów społecznościowych. U 57-letniego muzyka wykryto raka gardła.

“Zdiagnozowano u mnie raka gardła. Jest to, rzecz jasna, coś, z czym należy się zmierzyć i potraktować poważnie, ale już wcześniej radziłem sobie z różnymi przeciwnościami losu. Ściśle współpracuję z lekarzami i wspólnie uzgodniliśmy szczegóły leczenia, którego stopień skuteczności sięga 90 procent. Leczenie już się rozpoczęło" - poinformował w mediach społecznościowych Dave Mustaine.

"Na tym etapie patrzymy optymistycznie na przebieg leczenia" - powiedział David Ellefson, basista Megadeth.

"Oddałabym i zrobiła wszystko dla tego człowieka. Tato... tak bardzo cię kocham. Nauczyłeś mnie, jak powinna wyglądać miłość, niezawodność, wytrwałość, poświęcenie, a przede wszystkim siła. Teraz ja daję ci swoją" - napisała Electra Mustaine, 21-letnia córka Dave'a.



Wyrazy wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia płyną do Dave'a Mustaine'a ze strony wielu kolegów po fachu, w tym muzyków Anthrax, Overkill, Sacred Reich, a także Cristiny Scabbi z Lacuna Coil, Michaela Amotta z Arch Enemy, Mike'a Portnoya czy Briana Slagela z Metal Blade Records - to w barwach tej wytwórni na początku lat 80. (z utworem "Hit The Lights" na składance "Metal Massacre") debiutowała Metallica, w której szeregach (po epizodzie w Panic) Mustaine rozpoczynał swą muzyczną karierę.

Przypomnijmy, że urodzonego w południowej Kalifornii Dave'a Mustaine'a uważa się za pioniera amerykańskiego speed / thrash metalu i jednego z najlepszych gitarzystów w tej dziedzinie. W trakcie trwającej już 36-lat kariery, grupa Megadeth sprzeda blisko 40 milionów płyt, otrzymując po drodze aż 12 nominacji do nagrody Grammy i raz ją zdobywając (w 2017 roku za tytułowy utwór z ostatniego albumu "Dystopia" w kategorii Metal - najlepsze wykonanie).



Największym komercyjnym osiągnięciem Dave'a Mustaine'a pozostaje wydany w 1992 roku "Countdown To Extinction", piąty longplay Megadeth, który pokrył się potrójną platyną i uplasował na drugim miejscu notowania "Billboard 200" - najwyższym w całej historii zespołu.

Dave Mustaine, niesforny rudzielec o niewyparzonym języku, który - jak sam pisał w swojej biografii - 17 razy lądował na odwyku, jest mężem Pameli Anne Casselberry, z którą ma dwoje dzieci: 27-letniego syna Justisa i o sześć lat młodszą, wspomnianą córkę Electrę. Mustaine wychował się w rodzinie Świadków Jehowy, a dziś jest gorliwym chrześcijaninem o zdecydowanie konserwatywnym spojrzeniu na świat.



