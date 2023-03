Pierwszą płytę urodzonego w Hawanie na Kubie, 58-letnigo Dave'a Lombardo, wielkiej postaci amerykańskiego thrash metalu i nie tylko, zmiksował David A. Lombardo, syn Dave'a.

Album "Rites Of Percussion" trafi na rynek 5 maja nakładem Ipecac Recordings. Amerykańska wytwórnia, założona w 1999 roku przez Mike'a Pattona z Faith No More i jego menedżera Grega Werckmana, szykuje m.in. wersję CD, odsłoną cyfrową oraz trzy edycje winylowe.



Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że Dave Lombardo to współzałożyciel kultowego Slayera , zespołu należącego do tzw. Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrash metalu (obok Metalliki, Megadeth i Anthrax). Na przestrzeni ponad 40 lat kariery, Lombardo trzykrotnie rozstawał się z formacją Slayer, po raz ostatni w roku 2013. Dave Lombardo jest także autorem rozpoznawalnego na całym świecie, ikonicznego logotypu Slayera.

Utytułowany perkusista ma też na swoim koncie dwie nagrody Grammy. "Kubański demon prędkości", "Król" czy "Ojciec chrzestny podwójnej stopy" - to tylko niektóre z licznych przydomków nadawanych Lombardo przez branżowe czasopisma. Muzyk znalazł się również na liście "100 największych perkusistów wszech czasów" magazynu "Rolling Stone".

W swoim imponującym dorobku Dave Lombardo ma ponad 100 albumów studyjnych i nagrań w barwach m.in. grup Fantômas , Grip Inc. , Suicidal Tendencies , Dead Cross , Mr. Bungle , Misfits i Testament . Słynny Kubańczyk współpracował także z Johnem Zornem i eksperymentalnym hiphopowym artystą DJ Spookym.

Debiutancki solowy longplay Dave'a Lombardo pilotuje właśnie opublikowany singel "Journey Of The Host". Możecie go sprawdzić poniżej:

Dave Lombardo i jego płyta "Rites Of Percussion" (tracklista):

1. "Initiatory Madness"

2. "Separation From The Sacred"

3. "Inner Sanctum"

4. "Journey Of The Host"

5. "Maunder In Liminality"

6. "Despojo"

7. "Interfearium"

8. "Blood Let"

9. "Warpath"

10. "Guerrero"

11. "Vicissitude"

12. "Omiero"

13. "Animismo".