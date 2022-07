Dave Coulier, aktor znany w latach 90. z popularnego serialu "Pełna Chata", spotykał się młodą gwiazdą muzyki Alanis Morissette w latach 1992 - 1994. Para poznała się na meczu hokejowym, przed tym związkiem Coulier był dwukrotnie rozwiedziony.

Media w tamtym czasie żyły m.in. różnicą wieku wokalistki i aktora. Alanis miała wtedy 18 lat, Coulier 33. Gdy para się rozstała, nie ujawniono powodu, jednak zaczęto plotkować, że winny całej sytuacji jest Dave Coulier.

Plotki o krótkim, ale głośnym związku pary, podsycił wydany album Alanis Morissette - "Jagged Little Pill" z 1995 roku - który okazał się bestsellerem. Na płycie znalazł się utwór o bolesnym rozstaniu - "You Ought Know". Choć wokalistka w tamtym czasie nie zdradzała, o kim jest, wszyscy byli przekonani, że chodziło o członka obsady "Pełnej Chaty".



Przez lata Kanadyjka nie ujawniała, czy chodzi o jej byłego znanego chłopaka. W 2014 roku Coulier stwierdził w rozmowie z Buzzfeedem::"Umawiałem się z nią w 1992 roku. To śmieszne, że wszyscy myślą o tym, że jestem tematem tej piosenki. Ten koleś jest d*pkiem i nie chciałbym nim być".

"To ja mogłem skrzywdzić tę kobietę"

W lipcu 2022 roku Dave Coulier pojawił się w radiu SiriusXM i ponownie zabrał głos na temat całej sprawy. Tym razem wprost stwierdził, że mógł być negatywnym bohaterem słynnej piosenki.

"Umawialiśmy się, gdy pisała 'Jagged Little Pill'. I nigdy nie widziałem tej 'wściekłej, białej dziewczyny', którą potem ludzie sobie wymyślili. Była zabawna, słodka, super inteligentna i utalentowana" - komentował.

Aktor następnie przyznał, że nie miał pojęcia, jak jego była partnerka mogła czuć się po rozstaniu. "Jechałem po Detroit, włączyłem radio i słyszałem 'You Oughta Know'. Pomyślałem: 'Ta dziewczyna naprawdę potrafi śpiewać', a po chwili zorientowałem się, że to ja mogę być tym kolesiem’" - opowiadał.

"Poszedłem do sklepu, kupiłem płytę, zaparkowałem przy ulicy i wysłuchałem całej płyty. Było tam wiele rzeczy, o których rozmawialiśmy. Zacząłem zdawać sobie sprawę, że to ja mogłem skrzywdzić tę kobietę. To była moja pierwsza myśl" - tłumaczył.

Coulier dodał, że po latach spotkał się z byłą dziewczyną i spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. "Nigdy nie miałem nic złego do powiedzenia na jej temat. Jest kochana" - dodał. Coulier pytał wtedy również Alanis, co ma mówić na temat ich związku i tej piosenki. "Możesz mówić, cokolwiek chcesz" - miała mu zakomunikować.