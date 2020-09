Dark Tranquillity: Szczegóły premiery albumu "Moment"

20 listopada swą premierę mieć będzie pierwsza od czterech lat płyta Szwedów z Dark Tranquillity.

Dark Tranquillity szykują nowy album /materiały prasowe

"Moment", dwunasty album pionierów melodyjnego death metalu z Goeteborga, nagrano w studiach Nacksving i Rogue Music pod okiem Martin Brändströma. Miksem i masteringiem zajął się Jens Bogren w studiu Fascination Street.

Reklama

Autorem okładki, zgodnie z tradycją, jest Niklas Sundin, współzałożyciel i gitarzysta Dark Tranquillity, który w marcu - po 30 latach - rozstał się z macierzystą formacją, utraciwszy zapał do koncertowania.

Jego miejsce zajęli dwaj nowi gitarzyści: Chris Amott (eks-Arch Enemy) i Johan Reinholdz (Andromeda).



Nowy materiał podopiecznych niemieckiej Century Media Records dostępny będzie w wersji CD (digipack), cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy / kompaktowy.

Z "Phantom Days", pierwszym singlem z płyty "Moment" Dark Tranquillity, możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DARK TRANQUILLITY - Phantom Days (OFFICIAL VIDEO)

Oto lista utworów albumu "Moment":

1. "Phantom Days"

2. "Transient"

3. "Identical To None"

4. "The Dark Unbroken"

5. "Remain In The Unknown"

6. "Standstill"

7. "Ego Deception"

8. "A Drawn Out Exit"

9. "Eyes Of The World"

10. "Failstate".