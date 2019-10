Dark Fortress w studiu

Blackmetalowa grupa Dark Fortress z Niemiec kończy nagrania nowego albumu.

Dark Fortress: Moc i żywiołowość /Oficjalna strona zespołu

Płyta zatytułowana “Spectres From The Old World" ujrzy światło dzienne pod koniec lutego 2020 roku w barwach Century Media Records.



"'Spectres From The Old World' będzie zapewne postrzegany jako mniej 'progresywny' niż jego dwaj poprzednicy, czyli 'Venereal Dawn' i 'Yelm', jest za to bardziej zwarty i wyjątkowo intensywny; uwielbiam czystą moc i mroczną żywiołowość, które od niego biją" - powiedział V. Santura, gitarzysta Dark Fortress, a także członek Triptykon.



Ósmy i pierwszy od sześciu lat album zespołu z Bawarii zostanie zmiksowany i poddany masteringowi na przełomie października i listopada w prowadzonym przez V. Santurę studiu Woodshed.



Z innych wieści z obozu Dark Fortress dowiadujemy się, że Century Media Records wznowi 22 listopada "Stab Wounds", trzeci longplay grupy z 2004 roku.



Zobacz teledysk "Chrysalis" Dark Fortress z 2014 roku: