Dark Embrace przed premierą płyty "Dark Heavy Metal"

"Dark Heavy Metal", czwarty longplay Dark Embrace spod znaku symfonicznego / melodyjnego death metalu, zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Gospel Oak pod okiem brytyjskiego fachowca Mike'a Exetera. Okładkę zaprojektował brazylijski artysta Gustavo Sazes.

Na perkusji zagrał sesyjnie sam Snowy Shaw, szwedzki muzyk licznych talentów, a na klawiszach wystąpili gościnnie dwaj Finowie: Antti Wirman, na co dzień gitarzysta Exlibris i Warmen, oraz Jari Pailamo z Daimonic.

Nowa płyta Dark Embrace ujrzy światło dzienne już 24 lutego nakładem niemieckiej Massacre Records (CD w digipacku, limitowana edycja winylowa, cyfrowo).



Teledysk do singla "Dark Heavy Metal" Dark Embrace możecie zobaczyć poniżej:

Dark Embrace - szczegóły płyty "Dark Heavy Metal" (tracklista):

1. "Dark Heavy Metal"

2. "Never Seen The Sun"

3. "Personal Hell"

4. "Endless Months"

5. "Metal Is Religion"

6. "Life And Legacy"

7. "This Is The Rain"

8. "Time Is Telling"

9. "Bitter End MMXXII".