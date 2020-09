Daria Zawiałow nowym singlem zapowiada specjalną edycję albumu! Posłuchaj "Nie mamy czasu"

Już 2 października na półkach sklepowych pojawią się dwa nowe fizyczne wydania "Helsinek". Album promuje nowy singel "Nie mamy czasu".

Daria Zawiałow przygotowała nową wersję albumu "Helsinki" /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

W marcu 2019 roku Daria Zawiałow wydała swój drugi album "Helsinki".

Reklama

Promowały go single "Nie dobiję się do ciebie", "Szarówka", "Hej Hej!" i "Punk Fu!". Płyta "Helsinki" została bardzo dobrze przyjęta przez dziennikarzy i krytyków.

Teraz piosenkarka przygotowała nowe wydanie płyty. Będzie to album "Helsinki (Special Edition)" oraz długo wyczekiwany przez fanów różowy winyl. Płytę CD promuje singel "Nie mamy czasu".



Za teledysk do utworu odpowiada Maciek Adamczak. Klip do "Nie mamy czasu" ukazuje historię czarnoskórego chłopaka, który każdego dnia w swoim najbliższym otoczeniu doświadcza nieprzyjemnych sytuacji będących przejawem "drobnego rasizmu". Z czasem nagromadzone w nim emocje pękają w środku, a ucieczką od codzienności stają się używki.

Clip Daria Zawiałow Nie mamy czasu

Inspiracją była prawdziwa historia Mikołaja Dereckiego, który gra w teledysku główną rolę. Mikołaj urodził się w Kenii. W wieku 3 lat został adoptowany przez rodzinę ze Śląska. Gdy miał 16 lat, trafił do domu dziecka.



"Kiedy klika miesięcy temu zobaczyłem Mikołaja przed kamerą, nie mogłem uwierzyć, że nie jest zawodowym aktorem. Gdy pierwszy raz usłyszałem utwór 'Nie mamy czas', od razu pomyślałem, że chciałbym, żeby Mikołaj wystąpił w klipie. Długo zastanawiałem się, jaką rolę powinien zagrać. Znając pokrótce jego wzruszającą, ale jednocześnie bardzo smutną historię zapytałem, czy nie chciałby po prostu zagrać siebie?" - opowiadał reżyser.



"Klip oczywiście nie odzwierciedla jego życia w stosunku 1:1. Jest to uproszczona historia inspirowana faktami. Ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny miał wcielić się w rolę Mikołaja" - dodał.

Daria Zawiałow na Open'er Festival 2019 1 / 17 Daria Zawiałow na Open'er Festival 2019 Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

"Nie mamy czasu" to jeden z dwóch nowych utworów, które znajdą się na "Helsinki (Special Edition)". Na płycie nie zabrakło też nowych wersji kilku utworów, pełnowymiarowego utworu #hot16challenge, wykonów koncertowych, a także "Czy Ty słyszysz mnie?" z udziałem schaftera i Ralpha Kamińskiego. Całość w zupełnie nowej oprawie graficznej, na niebieskim krążku.