68-letni Danny Elfman stworzył m.in. motyw przewodni do serialu "Simpsonowie", ale też do klasycznego filmu o "Batmanie" i "Edwarda Nożycorękiego" Tima Burtona. Muzyk był czterokrotnie nominowany do Oscara, a na swoim koncie ma m.in. Nagrodę Grammy czy nagrody Emmy i Saturn.

Kompozytor w przeszłości występował w rockowym zespole Oingo Boingo, ale uszkodzenie słuchu spowodowało, że zdecydował o podjęciu kariery jako kompozytor nieco cichszej muzyki. Zajął się tworzeniem ścieżek dźwiękowych do filmów i seriali, co przysporzyło mu popularności.



Od 2003 roku jest mężem aktorki Bridget Fondy. Muzyk jest bardzo aktywny w social mediach, a w ostatnim czasie pracuje nad m.in. soundtrackiem do filmu Sama Raimiego "Doktor Strange w multiwersum szaleństwa". Patrząc na fizyczną zmianę kompozytora, nie przypomina on dawnego siebie.



Elfman bardzo polubił tatuaże, zaczął też dbać o tężyznę fizyczną.



W ostatnim czasie także jego żona zaskoczyła zmianą wizerunku. Piękna aktorka nie pokazywała się publicznie od 12 lat, zaskakując swoich fanów wielką zmianą fizyczną (sprawdź!).