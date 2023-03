"Dzięki poprzednim koncertom Michał 'Twister' Abramowicz dostał ogromne wsparcie mentalne, które pomaga mu walczyć z chorobą - glejakiem mózgu. Dlatego też kontynuujemy naszą z Nim muzyczną podróż. Wejściówką na koncert jest cegiełka w kwocie nie mniejszej niż 30 zł. Wszystkie cegiełki z koncertu przeznaczone są na dalsze leczenie Twistera" - czytamy w opisie koncertu "Twister Fest - Let's Twist Again vol. 2".

Podczas charytatywnej imprezy na scenie zaprezentują się Overbuzz, Kingdom Of Rock oraz przyjaciele Twistera. Gościem specjalnym będzie wokalista Konrad Baum z zespołu DOC, finalista programu "The Voice of Poland" . Poza nim wystąpią Wojtek Cugowski i jego żona Krystyna Cugowska, Kasia Bieńkowska, Anna Choina-Sobczak, Mariusz Zajączkowski i Mariusz Migałka (wokal), Andrzej Bronisz (gitara), Piotr Bańka i Piotr Korzonek (bas), Damian Grodziński i Janis Kifonidis (perkusja) i Cezary Muszyński (instrumenty klawiszowe).

Przyjaciele Twistera wykonają przeboje z repertuaru m.in. Whitesnake, Deep Purple, Bajmu, Free, AC/DC, Def Leppard, Perfectu, Megadeth czy Michaela Jacksona.

Jednocześnie perkusista zmagający się z glejakiem utworzył zbiórkę pieniędzy, gdyż guz mózgu się wznowił.



"Na chwile obecną leczenie chemią trwa nadal, choć jest bardziej odczuwalne i męczące, a co za tym idzie ciągłe zwolnienia, które uniemożliwiają mi podjęcie pracy, chociaż bardzo tego potrzebuję. Niezręcznie mi to pisać, ale jestem zmuszony prosić WAS jeszcze raz o pomoc, a że humor mnie nie opuszcza, to wolę dostać wylewu za bębnami niż umrzeć z braków środków do życia" - próbuje żartować.

Z hardrockową grupą Tipsy Train Daniel Michał "Twister" Abramowicz nagrał m.in. płyty "Na krawędzi" (2013) i "Twój czas" (2019). Z muzykami tworzącymi ten zespół wziął też udział w projekcie Last Warrior, w którym połączyli siły z wokalistą Grzegorzem Kupczykiem , by razem prezentować na scenie utwory z repertuaru formacji Turbo ( posłuchaj! ).

To właśnie Kupczyk ściągnął perkusistę do swojej grupy CETI ( posłuchaj! ).

Twister - zastępujący wieloletniego bębniarza Mucka, który musiał zrezygnować z grania z powodów zdrowotnych - miał wziąć udział w nagraniu płyty "Oczy martwych miast". Ostatecznie okazało się, że z CETI pożegnał się po zaledwie kilku miesiącach, a w sesji wziął udział Jeremiasz Baum. Od 2020 r. perkusistą CETI jest Piotr Szpalik.

"Chciałem zostać 'gwiazdą rocka', a dziś muszę walczyć o każdy dzień życia. Zwracam się do WAS o chociażby najmniejszy gest pomocy, a że nie ma w życiu silniejszej motywacji niż marzenia - pomóżcie mi je spełnić" - apelował Daniel "Twister" Abramowicz po tym, jak dowiedział się o diagnozie.