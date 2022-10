Daniel Szejda mieszkał w Ełku i był tam znanym artystą. Prowadził takie projety i grupy jak GospElk, Pojezierze, Na Mazurską Nutę, kapelę MZPiT i Zespół Mazury.

Był bardzo ceniony w swoim mieście, dbał w nim m.in o oprawę artystycznych wydarzeń.

"Jeszcze tak niedawno, jeszcze kilka dni temu... uśmiech, jakaś rozmowa o wszystkim i o niczym... I nagle Ktoś odchodzi, zostawia po sobie pustkę, poczucie bezradności wobec czegoś, co jest poza nami" - napisał na Facebooku Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

Reklama

"Znam, właściwie powinienem powiedzieć - znałem Daniela wiele, wiele lat. Lubiliśmy się, ceniłem to, co robił dla ełczan z miłości do muzyki. I takim chcę Go pamiętać. Uśmiechniętego, życzliwego, z dziesiątkami pomysłów" - dodaje.

Szejda zmarł 19 października w wieku 40 lat. Zostawił żonę Aleksandrę oraz córki Julię, Alicję i Natalię. Nieznana jest przyczyna śmierci muzyka.