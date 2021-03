Dan Sartain nie żyje. Muzyk zmarł w wieku 39 lat

Gitarzysta i wokalista Dan Sartain zmarł 20 marca w wieku 39 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci muzyka.

Dan Sartain karierę muzyczną rozpoczął na początku XXI wieku, wydając własnym nakładem dwie płyty.

Komercyjny debiut pod skrzydłami wytwórni Swami Records zaliczył z płytą "Dan Sartain vs. The Serpientes" (2005 r.). Następnie trafił do oficyny One Little Indian.

Muzykę Sartaina najczęściej klasyfikowano jako rockabilly, ale można było w niej znaleźć również elementy garażowego rocka, punka, bluesa i klasycznego rock and rolla.

Wideo Dan Sartain "Replacment Man"

Artysta wielokrotnie jeździł w trasy z cenionymi zespołami. Na koncertach towarzyszył m.in. The White Stripes, Social Distortion, Hot Snakes i The Hives.

W 2020 roku gitarzysta zaprezentował trzy projekty - płytę z coverami country "Western Hills", stare nagrania z Sun Studio oraz wspólny album z Ganxsta Nipem.