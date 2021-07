Damiano David z Maneskin już tak nie wygląda. Fani porównują go do Marka Mostowiaka

Tegoroczni zwycięzcy Eurowizji zapowiedzieli premierę teledysku do ich drugiego przeboju – "I Wanna Be Your Slave". Fanów w Polsce zaskoczyła natomiast zmiana fryzury Damiano Davida.

Damiano David zmienił wygląd w ramach promocji nowego klipu /Dean Mouhtaropoulos /Getty Images

"I Wanna Be Your Slave" to drugi po "Zitto e buoni" przebój tegorocznych zwycięzców Eurowizji - Maneskin - który podbija sieć.



Piosenka pochodzi z tegorocznego minialbumu Maneskin "Teatro d’ira Vol. 1". Została również wykonana podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie, a nagranie z występu ma już ponad trzy miliony wyświetleń.

Zespół na swoim Intagramie ogłosił, że wkrótce zaprezentuje teledysk do utworu, czym wywołał euforię wśród fanów. Przy okazji grupa udostępniła zdjęcia, na którym widzimy w Damiano Davida w nowej fryzurze.



To nie umknęło polskim fanom, którzy szybko zaczęli komentować zmianę wyglądu w mediach społecznościowych. Pojawiły się nawet porównania do Marka Mostawiaka z "M jak Miłość".

Przypomnijmy, że 19 sierpnia Maneskin zagrają w Gdyni w ramach Open'er Park. Bilety na wydarzenie zostały wyprzedane.