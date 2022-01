Dallas Frazier nie żyje. Autor piosenek, muzyk i kompozytor najbardziej znany z przebojów country zmarł z powodu komplikacji związanych z dwoma udarami, których doznał pod koniec zeszłego roku. Miał 82 lata. Za jego największy przebój uznaje się piosenkę "Elvira".

Autor przyszedł na świat w 1939 roku w Oklahomie, a wychował się w Bakersfield w Kalifornii. Od najmłodszych lat pisał piosenki, a już w wieku 12 lat zwyciężył w konkursie talentów organizowanym przez Ferlina Husky'ego [inny, słynny muzyk country - przyp. red.], który stał się później jego wieloletnim współpracownikiem. Gdy miał zaledwie 14 lat, Frazier podpisał kontrakt z Capitol Records i zaczął nagrywać własną muzykę. Choć jego kariera wokalna dopiero się zaczynała, to piosenka napisana przez niego, "Alley Oop" zespołu Hollywood Argyles została przebojem w 1960 roku. Ten sukces spowodował, że wkrótce, w 1963 roku Frazier przeniósł się do Nashville, aby spróbować swoich sił jako autor piosenek.



Wideo Elvira - Dallas Frazier (1965)

W środowisku muzyki country, Dallas Frazier jest uznawany za jedną z wybitniejszych postaci. Został wprowadzony do Hali Sław - Nashville Songwriters Hall of Fame w 1976 roku i zdobył m.in. trzy nominacje do nagród Grammy. Oprócz "Elviry", nagrywanej przez wielu artystów, ale najbardziej znanej z wersji Oak Ridge Boys z 1981 roku, jest autorem "Fourteen Carat Mind" Gene'a Watsona, "There Goes My Everything" Jacka Greene'a i wielu hitów Charley Pride, w tym "All I Have To Offer You (Is Me)", którą stworzył z pomocą współpracownika, Doodle'a Owensa.

Piosenki Fraziera nagrywało wielu utytułowanych artystów, m.in. George Jones (który nagrał cały album z piosenkami Fraziera), Connie Smith, Diana Ross, Jerry Lee Lewis, Charlie Louvin, George Strait, Emmylou Harris i wielu innych. Był również autorem pierwszego przeboju Tanyi Tucker "What's Your Mama's Name?".