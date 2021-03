Daj To Głośniej: Zobacz teledysk "Wróciłeś nad ranem". Kiedy premiera płyty "Folk Disco"

Pamiętana z wielkiego przeboju "Mama ostrzegała" discopolowa grupa Daj To Głośniej nie zwalnia tempa. Poznaliśmy kolejną zapowiedź debiutanckiej płyty - imprezową piosenkę "Wróciłeś nad ranem".

Na czele Daj To Głośniej stoi Emilia Sanecka AKPA

Przypomnijmy, że zespół Daj To Głośniej zadebiutował w 2019 r. Ich pierwszy utwór "Mama ostrzegała" został jednym z największych przebojów tamtego roku.

Clip Daj To Głośniej Mama ostrzegała

Klip do tego nagrania zdobył do tej pory ponad 157 mln odsłon. Furorę w sieci robiły też liczne przeróbki i parodie, w tym nawet wersja pielgrzymkowa.



Ekipa z Sycowa pojawiła się m.in. jako jedna z gwiazd koncertów Roztańczony Narodowy 2019 i Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie (2019, 2020).



Wokalistka Emilia Sanecka wzięła też udział w polskich preselekcjach do Eurowizji w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020".

Kolejne nagrania to piosenki "Dobrze" (10 mln odsłon, posłuchaj! ), "Zwariowana noc" (17 mln), czyli cover utworu "Sobotni zew" grupy Taraka ( sprawdź! ) z połowy 2016 r., "Kochaj mnie" (5,5 mln), "Andrzej łajdaku" (14 mln), "Ochotę mam" (7,7 mln).

Clip Daj To Głośniej Andrzej łajdaku

Teraz zespół prezentuje teledysk do imprezowej piosenki "Wróciłeś nad ranem" ( sprawdź! ). Autorami nagrania są Emilia Sanecka, Tobiasz Hes (gitarzysta Daj To Głośniej) i Bartosz Bocheński. Teledysk to dzieło ekipy Stykky Media, która ma na koncie klipy dla takich wykonawców, jak m.in. Piękni i Młodzi, MiłyPan, Czadoman, Top Girls, C-BooL i Extazy.

Z Daj To Głośniej zrealizowała ona wcześniej teledyski do piosenek "Dobrze", "Zwariowana noc", "Andrzej łajdaku", "Kochaj mnie" i "Ochotę mam".

Clip Daj To Głośniej Wróciłeś nad ranem

W klipie rolę męża wokalistki zagrał trener personalny Marcin Kot znany jako Paleciak (ponad 40 tys. fanów na Instagramie), a jego matkę - 68-letnia Barbara Tukendorf, "seniorka biegaczka", pojawiająca się w epizodach w takich serialach, jak m.in. "Przyjaciółki", "Na dobre i na złe", "Barwy szczęścia" czy "Na sygnale".

"Oj ty draniu oj ty / Wróciłeś nad ranem / Za lasem za wodą / Zabawiałeś obcą pannę / Powiedz powiedz czy mnie kochasz / Bardziej niż swą mamę / Która cię lulała / Lula lulała co ranek" - śpiewa Emilia Sanecka do swojego "męża".

"Niech widzą jaka z nas jest para / do różańca i browara" - to kolejny fragment tekstu ( sprawdź! ) piosenki "Wróciłeś nad ranem".

26 maja - dokładnie dla lata od premiery singla "Mama ostrzegała" - do sklepów trafi debiutancki album "Folk Disco".

"Znacie już większość tego materiału ale wciąż czeka na was sporo nowości" - informują muzycy Daj To Głośniej. Na razie zespół ujawnił 14 tytułów piosenek, zastrzegając, że nie jest to ostateczna lista.

Oto szczegóły płyty "Folk Disco":



1. "Mama ostrzegała"

2. "Dobrze"

3. "Zwariowana noc"

4. "Andrzej łajdaku"

5. "Kochaj mnie"

6. "Ochotę mam"

7. "Jeszcze raz"

8. "Wróciłeś nad ranem"

9. "Mięta"

10. "Twoja gra"

11. "Uciekaj dziewczyno"

12. "Gdy rodzice pójdą spać"

13. "Kury"

14. "Mama ostrzegała 2021".