Do zajścia doszło 10 lutego. DaBaby wdał się w kłótnię z bratem byłej dziewczyny i matki jego dziecka - Brandonem Billsem. W pewnym momencie uderzył go pięścią w twarz, a następnie wraz ze swoim otoczeniem, rzucił się na niego, gdy ten leżał.



Według TMZ.com raper zdążył uciec z miejsca zdarzenia zanim policja pojawiła się na miejscu. Lokalna policja wszczęła jednak śledztwo, a dochodzenia jest prowadzone pod kątem napaści z użyciem niebezpiecznej broni.

Według amerykańskiego prawa za niebezpieczną broń można uznać nawet część ciała, o ile jest ona w stanie doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. W tym przypadku DaBaby miał kopnąć w głowę Billsa, gdy ten leżał już na ziemi.

Reklama

Wiadomo już, że DaBaby zapracował sobie a dożywotni zakaz wstępu na kręgielnię w Topanga w Kalifornii.

Była dziewczyna DaBaby’ego zabrała głos

DaniLeigh, siostra pokrzywdzonego oraz matka córki rapera, zabrała głos w sprawie bójki. Zachowanie swojego byłego partnera nazwała "żałosnym".

"Atakowanie mojego brata z 5/6 kolegami, gdy ten był na śliskiej podłodze i nawet go nie prowokował, to żałosne jak diabli. Modlę się, aby to się skończyło. To moja rodzina! Muszę wychować córkę" - napisała na Instagramie.



Sam Brandon Bills w sieci napisał jedynie, że gdyby DaBaby zaatakował go w pojedynkę, to nie dałby mu rady.



DaBaby - skandaliczne słowa na koncercie i wątpliwe przeprosiny

Przypomnijmy, że w 2021 roku wokół DaBaby'ego wybuchła afera, gdy podczas jednego z koncertów obrażał osoby homoseksualne, sugerując, że każda z nich ma AIDS.

Na rapera spadła ogromna fala krytyki. Jego zachowanie napiętnowali m.in. Madonna i Anitta. Dua Lipa przestała natomiast promować wspólny utwór z gwiazdorem. Usunięto go też z kilku festiwali i stracił kontrakty reklamowe.

Ten po oburzeniu zdecydował się przeprosić urażonych, po czym niedługo potem wycofał się ze swoich słów.